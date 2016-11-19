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رابطة محبى صلاح بإيطاليا تدعمه من المدرجات أمام أتلانتا

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رابطة محبى صلاح بإيطاليا تدعمه من المدرجات أمام أتلانتا رابطة محبى صلاح بإيطاليا تدعمه من المدرجات أمام أتلانتا

>الغربية محمد غنيم

أكد إسلام السنوسى مؤسس رابطة محبى محمد صلاح بإيطاليا أن المئات من أعضاء الرابطة ستدعم الفرعون المصرى فى مباراته غداً أمام اتلانتا بالدورى الإيطالى وذلك تقديراً لما بذله الفرعون المصرى مع خلال مباراته الأخيرة أمام غانا.

 

من جانبه أكد ممدوح الغلبان نائب رئيس رابطة محبى صلاح بإيطاليا أن أعضاء الرابطة من كافة المحافظات الإيطالية سيتجمعون غداً أمام محطة قطار روما من أجل التوجه لاتلانتا ورفع العلم المصرى فى المدرجات لدعم النجم المصرى محمد صلاح مؤكداً أن جميع أعضاء الرابطة لديهم ايمان كامل بقدرات محمد صلاح الفنية التى ستؤهل المنتخب المصرى على الوصول لكأس العالم .


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