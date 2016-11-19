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ضبط 500 لتر سولار و133 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

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ضبط 500 لتر سولار و133 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية ضبط 500 لتر سولار و133 أسطوانة بوتاجاز قبل بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

>المنوفية - محمد فتحى و محمود شاكر

شنت مباحث تموين المنوفية حملة على مدينتى السادات وشبين الكوم، وذلك بناء على توجيهات الدكتور هشام عبد الباسط بضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

 

وأسفرت الحملة بمدينة السادات عن تحرير جنحة لصاحب محطة خدمة وتموين سيارات لتجميعه 500 لتر سولار لبيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، وتحرير جنحة ضد صاحب مستودع بوتاجاز لقيامة بعدم الإعلان عن أسطوانات البوتاجاز.

 

كما أسفرت بمدينة شبين الكوم عن تحرير جنحة ضد صاحب مستودع بوتاجاز بقرية ميت خلف لتصرفه فى عدد 133 أسطوانة بوتاجاز صغيرة بهدف التربح وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

 

من جانبه أكد محافظ المنوفية أن الرقابة التموينية على السلع والمواد البترولية بجميع الأسواق مستمر وبكثافة لمنع الغش التجارى، وجشع التجار حفاظا على مصلحة المواطن واستقرار الأوضاع. 


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