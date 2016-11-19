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حسين فهمي يرصد تجربة تونس فى حرية المرأة بـ “زمن”‎

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> قال الفنان حسين فهمي، إن الدستور التونسي ينص على المساواة بين الرجال والنساء ولا يوجد بتونس ما يسمى بتعدد زوجات، لافتا إلى أن استقلال تونس عن فرنسا كانت ضربة بداية دفاع الخضراء عن حرية المرأة وحقها فى المساواة بالرجل.

وأضاف فهمي خلال تقديمه لبرنامج”زمن”، المذاع على قناة “الغد” ، أن الكاهنة البربرية باتت رمز المقاومة الانسانية فى ثقافات تونس المنفتحة على ابعاد الحقبة الرومانية، مشيرا إلى أن استقلال تونس أسس للحرية فى تونس.

وأوضح فهمي، أن المجتمع التونسي لا يقبل وصاية رجال الدين فيما يمس ثقافاتهم ومكتسباتهم منذ استقلال تونس وتولى أبور رقيبة رئاستها.

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