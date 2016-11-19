أخبار الأهلي السبت 19/11/2016.. الأحمر يستعيد "قمة" الدورى

كتب رمضان حسن

أخبار عديدة شهدها النادي الأهلي اليوم السبت 19/11/2016، خاصة على مستوى فريق الكرة الأول أبرزها الفوز على الإنتاج الحربى بهدفين نظيفين فى الجولة التاسعة للدوري.

استعاد فريق الأهلى قمة بطولة الدورى العام بعدما حقق فوزًا مُثيرًا على الإنتاج الحربى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد السلام فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام ،وسجل ثنائية الأهلى جونيور أجاى فى الدقيقة 48 وعبد الله السعيد فى الدقيقة 65.

وارتفع رصيد الأحمر للنقطة 23 يحتل بهم قمة السابقة، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة السادسة ويبقى فى المركز الثالث عشر وله مباراة مؤجلة.

صرف لاعبو النادى الأهلى 16 مليون جنيه تُمثل "نسبة المشاركة" فى المباريات عن الموسم الماضى، وذلك بعد أسابيع قليلة من صرف مقدم العقود لتنتهى إدارة القلعة الحمراء بذلك من مُستحقات اللاعبين المتأخرة.

فى الوقت ذاته، تم تفعيل عقوبة صالح جمعة لاعب وسط الفريق، حيث تم خصم 200 ألف جنيه من نسبة المشاركة الخاصة به بعدما تم خصم 300 ألف جنيه من مقدم عقده.

قال الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن المزق الذى يُعانى منه حسام غالى، قائد الفريق، فى العضلة الخلفية لم يلتئم بشكل كبير، موضحاً أن اللاعب مازال يحتاج إلى أسبوع تقريباً حتى يعود للمشاركة فى التدريبات الجماعية دون آلام.

ويغيب حسام غالى عن مباراة فريقه المُقرر لها السابعة من مساء اليوم، السبت، أمام الإنتاج الحربى باستاد السلام فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى للإصابة التى تعرض قبل أسبوع تقريباً.

طالب النادى الأهلي لجنة الحكام فى اتحاد الكرة بـ"العدالة" فى إدارة المباريات المقبلة لجميع فرق الدورى، مُحذّراً من أية مجاملات لصالح أى ناد على حساب الآخر ،وقال محمد عبد الوهاب عضو مجلس الأهلى، إنه يخشى من عدم "العدالة التحكيمية" هذا الموسم بما يؤثر سلباً على مسار بطولة الدورى، خاصة أن هناك مجاملات لصالح بعض الأندية على حساب الأخرى.

انتظم عماد متعب، مهاجم الأهلي، فى مران مستبعدى فريقه عن مواجهة الإنتاج الحربى، المقرر إقامتها مساء اليوم السبت، فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام على ملعب السلام ،وقاد المران التونسى أنيس الشعلالى، مخطط أحمال الفريق، وسيد معوض مدرب الفريق الأحمر، وانتظم فى المران كل من عماد متعب وحسين السيد ومسعد عوض وباسم على وجون أنطوى ومحمد حمدى زكى.