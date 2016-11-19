منظمة الحق لحقوق الإنسان تعلن تضامنها مع نقيب الصحفيين وعضوي النقابة

أعلنت “منظمة الحق لحقوق الإنسان “، عن تضامنها مع يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وعضوي النقابة ، بعد الحكم عليهم بالحبس لمدة عامين.

وقال «أبو الياسين » رئيس المنظمة، «في تصريحة الصحفي »، اليوم السبت، أن حكم اليوم بحبس النقيب وعضوى المجلس عامين وكفالة 10 الأف جنيه يعد سابقة الأولى من نوعها منذ تأسيس النقابة عام 1941 بل منذ نشأة الصحافة فى مصر ، وهذا لايصب في مصلحة النظام ولا في مصلحة الوطن بل يضره ، و يثير القلق وعدم التفاؤول لدى المجتمع المصري والعربي والغربي وخاصةً في محال حقوق الإنسان ، والحريات .

حيث كانت محكمة جنح قصر النيل ، قد قضت، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم وخالد البلشي، عضوي المجلس، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم؛ لاتهامهم بإيواء «مطلوبين أمنيًا» داخل مبنى النقابة.

مضيفاً ” أننا الآن أمام مشهد من مشاهد تجليات السباق العبثى ، حيث أن التهمة التى تم توجيهها للمتهمين هى تهمة تتضارب مع صميم عمل النقابة وهو قيامهم بواجبهم القانونى والنقابى فى الدفاع عن الصحفيين، مشيراً الى أن “المنظمة ” ستكلف هيئة دفاع برئاسة 《 عمرو عبد السلام 》المحامي ، ونائب رئيس المنظمة للتضامن معهم .

وختم تصريحة ، بإستنكارهُ الشديد لحكم المحكمة اليوم “السبت ” قائلاً نحن نحترم حكم القضاء ، والقانون وأول من ندعوا بأحترامهما ، ولكن بهذا الحكم الذي يعد سابقه من نوعه ، بل من نشأة الصحافة وحتى الاَن ، يثير قلق الجميع وعدم التفاؤول وتهديد واضح وصريح وإنتهاك للحريات ، وحقوق الإنسان.