إيميل أمين: “ترامب” و”السيسي” يتشاركان فى مواجهة الإرهاب بالشرق الأوسط

قال مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إيميل أمين، إن الفريق الجديد لدونالد ترامب يبحثون الاشتباك بشكل مباشر مع مشكلات الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي وفريقه يسعون لإدارة الازمات بشكل أكثر انخراطا من باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق.

وأضاف أمين خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هناك فاعلين ساهموا فى وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبدي تفهمها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتشاركا مع ملف مواجهة العنف المسلح، الإرهاب تحديدا.