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إيميل أمين: “ترامب” و”السيسي” يتشاركان فى مواجهة الإرهاب بالشرق الأوسط

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إيميل أمين: “ترامب” و”السيسي” يتشاركان فى مواجهة الإرهاب بالشرق الأوسط إيميل أمين: “ترامب” و”السيسي” يتشاركان فى مواجهة الإرهاب بالشرق الأوسط

قال مدير مركز الحقيقة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إيميل أمين، إن الفريق الجديد لدونالد يبحثون الاشتباك بشكل مباشر مع مشكلات الشرق الأوسط، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي وفريقه يسعون لإدارة الازمات بشكل أكثر انخراطا من باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق.

وأضاف أمين خلال حواره لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أن هناك فاعلين ساهموا فى وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبدي تفهمها مع الرئيس عبد الفتاح ليتشاركا مع ملف مواجهة العنف المسلح، الإرهاب تحديدا.

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