برلمانى : إنفعال الصحفيين لن يخدم قضيتهم

قال عضو مجلس النواب، صلاح حسب الله، إن مجلس النواب يسير فى اتجاه الفصل بين السلطات واحترام كل السلطات، لافتا إلى أن الجميع يثق فى السلطه القضائية التى تحكم بما لديها من أوراق.

وأضاف حسب الله، خلال حواره لبرنامج”ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنه من الحكمة تقتضى أن تتعامل الجماعة الصحفية مع القضية بكياسة وهدوء، مشيرا غلى ان الانفعال الآن لن يخدم قضية الصحفيين فى ظل وجود درجة أخرى من دراجات التقاضي.

وأكد حسب الله أن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب ستدعو لاجتماع من أجل مناقشة ما يحدث حاليا ومحاولة التدخل لاحتواء الأزمة التى تلوح في الأفق.