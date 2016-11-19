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القوى العاملة: حصول مصر على قرض صندوق النقد شهادة ثقة في اقتصادها

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القوى العاملة: حصول مصر على قرض صندوق النقد شهادة ثقة في اقتصادها القوى العاملة: حصول مصر على قرض صندوق النقد شهادة ثقة في اقتصادها

وجّه وزير القوى العاملة محمد سعفان رسالة لعمال ، خلال جولته التفقدية بشركة بترول بلاعيم “بتروبل” بأبورديس بجنوب سيناء اليوم السبت.

وقال الوزير إن “المرحلة الحالية تتطلب منا جميعا العمل علي رد الجميل لمصر ، بكل نقطة عرق والصدق والعمل وزيادة الإنتاج من أجلها لكي تكون أحسن بلد:، مشيرا إلى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة تأخرت أكثر من 40 سنة ، ولو كانت الحكومات المتعاقبة قد اتخذت قرارات بشأنها لكان تأثرها على المواطن لا يمثل 1% من التأثير الحالي.

وأضاف سعفان أن “هذه القرارات سوف توفر فرص للاستثمار ، وتقلل عجز الموازنة ، وزيادة معدلات النمو ، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وخفض معدلات البطالة والفقر، مما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح”.

وأردف: “الدولة تواجه تحديات كبيرة ستواجهها بكل شفافية وصدق من أجل مستقبل أفضل لنا ولأولادنا”، مشيرا إلى أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي تعد شهادة ثقة في اقتصادنا خاصة بعد الحصول على الدفعة الأولى.

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