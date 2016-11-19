بالفيديو.. داعش في البيت الأبيض الأمريكي

كشف مراسل قناة “الغد” الإخبارية، خالد خيري، النقاب عن لافتة مرورية ملاصقة للبيت الابيض الأمريكي كٌتب عليها باللغة العربية “الله أكبر”، وباللغة الانجليزية “ISIS” أي تنظيم داعش الإرهابي .

وأفاد مراسل “الغد” أن الشرطة الأمركية استنفرت قواتها خاصة ان اللافته كانت قريبه جدا من البيت الأبيض وعدد من المقار الرسمية الحكومية.

وأكد خيري أن مراقبين اعتبروا الأمر سابقة خطيرة ولا أحد يعلم لماذا كتب مجهول هذا وما اذا كان الأمر يعد تعاطفا مع منظمة إرهابية وما ينذر ذلك من عواقب تتطلب مزيدا من البحث وراء حقيقة ما حدث.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يكتب فيها اسم هذا التنظيم الاٍرهابي في الشوارع الاميركية وخاصة على مقربة من البيت الابيض في العاصمة واشنطن.

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