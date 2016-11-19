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"حارب على الدوري يا أهلى".. هاشتاج تدشنه جماهير الأحمر لإحراز اللقب

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"حارب على الدوري يا أهلى".. هاشتاج تدشنه جماهير الأحمر لإحراز اللقب "حارب على الدوري يا أهلى".. هاشتاج تدشنه جماهير الأحمر لإحراز اللقب

>كتب إسلام جمال

طالبت جماهير النادى الأهلى، فريقها بإحراز لقب الدورى العام، للموسم الثانى على التوالى، من خلال هاشتاج "حارب ع الدورى يا أهلى"، بالتزامن مع مباراة الفريق مع الإنتاج الحربى، فى مسابقة الدورى العام لكرة القدم.

"الأهلى ده حياتنا شوفنا معاه المعجزات"، بهذه التغريدة عبرت سارة سامى، إحدى مشجعات القلعة الحمراء، عن عشقها لنادى القرن الأفريقى، مطالبة الفريق بضرورة حسم لقب الدورى العام مبكرًا.

 

أما خفاجة، فقد عبر عن سعادته بتشجيع المارد الأحمر، قائلاً: "حب الأهلى ده فطرة عايشة جوا منى"، فيما علق محمد كمال قائلاً: "الخماسية السنادي إن شاء الله"، فى إشارة إلى منافسة الفريق، على بطولات الدورى وكأس وكأس السوبر المصرى، وبطولة دورى أبطال إفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى.

 

 


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