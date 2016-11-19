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جانيت جاكسون تخلد ذكرى شقيقها مايكل جاكسون بطريقة مؤثرة

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السبت 19-11-2016 15:19

برغم أنه حتى الآن لم يكشف عن جنس مولود النجمة العالمية جانيت جاكسون Janet Jackson، فإن الأخيرة تنوي أن تخلّد ذكرى شقيقها الراحل مايكل جاكسون Michael Jackson من خلال الاسم الذي ستطلقه على مولودها.
فقد كشفت النجمة الشهيرة أنها تنوي تكريم شقيقها الراحل ملك البوب عبر تسمية ابنها "بن" أو "روبن"، إذا كان مولودها ذكراً، وبـ"بيلي جين" أو "ليتل سوزي" أو "ديرتي ديانا"، إذا كان المولد أنثى، بعد أن استوحته من أغنياته الشهيرة، وليكون الاسم ذا علاقة بشقيقها.
يشار إلى أن جانيت جاكسون متزوجة بالملياردير القطري وسام المانع وتنتظر طفلها الأول منه.
وقد ألغت جانيت البالغة من العمر 50 عاماً جولتها الغنائية الأخيرة كي تتفرّغ لصحّتها من أجل سلامة طفلها.

فضيحة جديدة في ملف الراحل مايكل جاكسون

 

 


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