أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: مستمرون في الإصلاح لتحقيق أفضل معيشة للمواطن -
«المحافظين» يطالب بتشكيل مجلس مكافحة الإرهاب كهيئة قضائية مستقلة -
أحدها مُنع من العرض 3 مرات.. 8 أفلام تناولت «الفتنة الطائفية» -
مولر يقود هجوم البايرن أمام ريال مدريد بـ«الشامبيونز ليج» -
«BBC» يقود هجوم ريال مدريد أمام البايرن في «الشامبيونز ليج» -
عاشور يوافق على مقترح بإنشاء جدول لحصر أعمال المحامين بالمحاكم -
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين -
أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تحريات واقعة قتل لواء شرطة بقنا: سمسار شاهده يحصل أموال لبيعه قطعة أرض

Google+ Print
تحريات واقعة قتل لواء شرطة بقنا: سمسار شاهده يحصل أموال لبيعه قطعة أرض تحريات واقعة قتل لواء شرطة بقنا: سمسار شاهده يحصل أموال لبيعه قطعة أرض

>قنا - وائل محمد

قال مصدر أمنى بمديرية أمن قنا إن المتهم الرئيسى فى واقعة قتل لواء شرطة بقنا سمسار كان على علاقة بالمجنى عليه، وإن المتهم قام بتحريض باقى المتهمين لسرقة المجنى عليه بعدما شاهده وهو يقوم باستلام مبلغ مالى كبير نتيجة بيع قطعة أرض بنصف مليون جنيه.

وأفادت التحريات بأن المتهم الرئيسى وأحد أقاربه وراء التحريض على ارتكاب الواقعة، وأن منفذى الواقعة تسللوا إلى الشقة التى يقيم فيها المجنى عليه لمحاولة سرقته، وعندما رفض المجنى عليه الكشف لهم عن المكان الذى يوجد فيه المبلغ، فقاموا بقتله بتسديد عدة طعنات نافذة.

وأفادت التحريات بأن المتهمين قاموا بتفتيش شقة المجنى عليه، ووصول زوجة المجنى عليه إلى المنزل دفعهم للهروب ومغادرة مسرح الجريمة، قبل اكتشاف أمرهم، وقامت قوات الأمن بتوسيع دائرة الاشتباه لضبط مرتكبى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، وباشرت النيابة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365