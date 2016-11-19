تحريات واقعة قتل لواء شرطة بقنا: سمسار شاهده يحصل أموال لبيعه قطعة أرض

قنا - وائل محمد

قال مصدر أمنى بمديرية أمن قنا إن المتهم الرئيسى فى واقعة قتل لواء شرطة بقنا سمسار كان على علاقة بالمجنى عليه، وإن المتهم قام بتحريض باقى المتهمين لسرقة المجنى عليه بعدما شاهده وهو يقوم باستلام مبلغ مالى كبير نتيجة بيع قطعة أرض بنصف مليون جنيه.

وأفادت التحريات بأن المتهم الرئيسى وأحد أقاربه وراء التحريض على ارتكاب الواقعة، وأن منفذى الواقعة تسللوا إلى الشقة التى يقيم فيها المجنى عليه لمحاولة سرقته، وعندما رفض المجنى عليه الكشف لهم عن المكان الذى يوجد فيه المبلغ، فقاموا بقتله بتسديد عدة طعنات نافذة.

وأفادت التحريات بأن المتهمين قاموا بتفتيش شقة المجنى عليه، ووصول زوجة المجنى عليه إلى المنزل دفعهم للهروب ومغادرة مسرح الجريمة، قبل اكتشاف أمرهم، وقامت قوات الأمن بتوسيع دائرة الاشتباه لضبط مرتكبى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، وباشرت النيابة التحقيقات.