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ضبط متهمين أطلقوا أعيرة نارية بمشاجرة وأصابوا مواطن بالمطرية

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ضبط متهمين أطلقوا أعيرة نارية بمشاجرة وأصابوا مواطن بالمطرية ضبط متهمين أطلقوا أعيرة نارية بمشاجرة وأصابوا مواطن بالمطرية

أرشيفية

كتب : أحمد أبوالحسن

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط متهمين أطلقوا أعيرة نارية بالمطرية أثناء مشاجرة على مبلغ مالى، أسفر عن ذلك إصابة مواطن أثناء تصادف مرورة بنفس مكان المشاجرة .

وتقدم أحمد ع 24 عاما عاطل ومقيم بدائرة المطرية بتضررة من محمد خ 23 عاما عاطل ومقيم بالمرج ، حمادة م 21 عاما عاطل و مقيم بالمرج ، محمد غ و مقيم بعين شمس ، محمد إ ومقيم بالمرج ، لحضورهم لمنطقة سكنه بقصد التشاجر معه لوجود خلافات مالية بينهم و قام الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى بحوزته ، مما أدى إلى إصابة المواطن السيد إ 52 عاما بالمعاش و مقيم بالمطرية مصاب برش خرطوش بالرأس فى حالة غيبوبة و حالته غير مستقرة ، و الذى تصادف مروره بمكان التشاجر .

وبإعداد الأكمنة من قبل مباحث القسم تمكنوا من ضبط المتهم الأول و السلاح المستخدم بالمشاجرة حيث ضبط بحوزته بندقية خرطوش عيار 12 م و عدد 4 طلقات ذات العيار ، و بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعه بسبب مبلغ مالى .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، لتولى النيابة العامة التحقيق فى الواقعه .

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