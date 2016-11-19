وصول مدير المخابرات العسكرية الأمريكية إلى أبو ظبى قادمًا من القاهرة

كتب مصطفى عنبر

وصل مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية، الجنرال فنسنت ستيوارت، اليوم السبت، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، قادمًا من القاهرة.

وقالت مصادر ملاحية، إن الجنرال ستيوارت والوفد المرافق له وصلوا أبو ظبى قادمين من القاهرة، بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت 3 أيام.

ووصل ستيوارت مصر الخميس الماضى فى زيارة استغرقت 3 أيام.

ويقوم مدير وكالة المخابرات العسكرية الأمريكية بزيارة سريعة لعدد من دول المنطقة، حيث زار الأردن ثم توجه إلى مصر ثم الإمارات، ولم تتوارد أنباء حتى الآن حول زيارة رابعة.

ويبحث ستيوارت مع المسؤولين العرب سبل دعم التعاون المشترك في مجالات الدفاع وسبل مكافحة الإرهاب، وتطورات الأوضاع بالمنطقة وما تشهده من متغيرات وانعكاساتها على الساحتين الإقليمية والدولية.