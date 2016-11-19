فيديو..برلماني يطالب بمخصصات مالية للألعاب الفردية

قدم الكابتن أشرف الحوفي مقدم برنامج “جمال الأجسام” علي قناة الحدث اليوم، درع منطقة الجيزة لرفع الأثقال للنائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أن القناة والنائب محمد إسماعيل يرعون الرياضة ولهم مساهمات كبيرة لخدمة الرياضيين.

من جانبه أكد محمد إسماعيل، أن مجلس النواب الحالي ومجالس النواب السابق والمسئولين عن الرياضة في مصر مقصرين في حق الرياضات الفردية، لإنها حققت لمصر العديد من الإنجازات الملموسة، وللأسف يتم قصر الرياضة علي كرة القدم.

وأشار إسماعيل أن برنامج “جمال الأجسام” يعد أول برنامج متخصص بمصر للعبة حققت الكثيرة لمصر خلال السنوات الماضية وإلى الأن، وقدمت للسينما المصرية أبطالًا كالشحات مبروك وغيره.

وأكد إسماعيل، علي ضرورة أن يخصص مجلس النواب مبالغ مالية لرياضة لكمال الأجسام ، مشيرًا إلى البنيه الجسمانيه للمصريين تؤهلم لذلك ولتمثيل مصر في كل الحافل الدولية.

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