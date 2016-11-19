أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصر للطيران تنفي زيادة أسعار الطيران الداخلي بمبادرة “مصر في قلوبنا”

Google+ Print
مصر للطيران تنفي زيادة أسعار الطيران الداخلي بمبادرة “مصر في قلوبنا” مصر للطيران تنفي زيادة أسعار الطيران الداخلي بمبادرة “مصر في قلوبنا”

أرشيفية

نفي مصدر مسئول بمصر للطيران زيادة تذاكر الطيران للرحلات الداخلية، والمدرجة في مبادرة “ في قلوبنا” من 1100 جنيه إلى 2300 جنيه ، بزيادة 1200 جنيه للفرد ، والتى كانت تشمل “القاهرة – الأقصر – أسوان” ، وقال المصدر إن هناك حملة موجهة ضد الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي تدور في نفس السياق.

وقال المصدر في بيان للشركة لم يتم اي مخاطبات بين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من جهة ، ومصر للطيران من جهة اخري من الاساس ، وذلك لاعادة احياء حملة ” مصر في قلوبنا ” في الموسم الشتوي الحالي ، وقال هذه المبادرة التي تبنتها مصرللطيران في المواسم الصيفية والشتوية بتقديم اقل من سعر التكلفة علي تذاكر الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقة منذ انطلاقها في عام 2011.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

بالصور || تعرّف على الأدلة الـ "5" التي تكشف كذب وتزييف فيلم داعش “صاعقات القلوب” لقنص الجنود المصريين

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

التليفزيون المصري: بيان عاجل للداخلية بعد قليل

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج

الداخلية توفد الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمصرين بالخارج