مصر للطيران تنفي زيادة أسعار الطيران الداخلي بمبادرة “مصر في قلوبنا”

نفي مصدر مسئول بمصر للطيران زيادة أسعار تذاكر الطيران للرحلات الداخلية، والمدرجة في مبادرة “مصر في قلوبنا” من 1100 جنيه إلى 2300 جنيه ، بزيادة 1200 جنيه للفرد ، والتى كانت تشمل “القاهرة – الأقصر – أسوان” ، وقال المصدر إن هناك حملة موجهة ضد الشركة علي مواقع التواصل الاجتماعي تدور في نفس السياق.

وقال المصدر في بيان للشركة لم يتم اي مخاطبات بين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة من جهة ، ومصر للطيران من جهة اخري من الاساس ، وذلك لاعادة احياء حملة ” مصر في قلوبنا ” في الموسم الشتوي الحالي ، وقال هذه المبادرة التي تبنتها مصرللطيران في المواسم الصيفية والشتوية بتقديم اسعار اقل من سعر التكلفة علي تذاكر الاقصر واسوان وشرم الشيخ والغردقة منذ انطلاقها في عام 2011.