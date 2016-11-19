صور.. مئات الصحفيين ينظمون وقفة أمام النقابة احتجاجًا على حبس «قلاش»

نظم المئات من الصحفيين وأعضاء جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، وقفة احتجاجية، منذ قليل، امام النقابة، احتجاجًا على حكم المحكمة، اليوم، بحبس نقيب الصحفين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين في مايو الماضي.

ورفع المشاركون في الوقفه لافتات كان أبرزها: “بالورقة والقلم الجاف الصحافة مش بتخاف”، “الصحافة باقية والطغاة زائلون”، “يادي الزفت ويادي الطين حبسوا نقيب الصحفيين”، “يسقط الوزير النيجاتيف”، مرددين هتافات غاضبه من حكم المحكمه تجاه نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة، جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي.

يذكر محكمة جنح قصر النيل، أصدرت حكمها منذ قليل، على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، “قضية اقتحام نقابة الصحفيين”، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

المراسل – عمر جمال