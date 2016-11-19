نصائح غذائيَّة لتقوية ذاكرة طفلك في المدرسة

قد يستمر شعور الطفل بالعصبية العصبيَّة عند الاستعداد لكل امتحان أسبوعي، وهذا أمر طبيعي، لتقليل حدة توتره التقت «سيدتي وطفلك» باختصاصيَّة علم النفس، أشواق الوافي، لتقدِّم لنا مجموعة من النصائح الغذائية، التي تساعد في تقوية ذاكرة ابنك.

1. فيتامين B6: فهو يعمل على إنتاج المزيد من المرسلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين مما يحفز الذاكرة. ومن مصادره الغذائية الموز، البطاطا، الجزر، السبانخ، الكبد، والأجبان.



2. فيتامين B12 : أيضاً ينشط الذاكرة ويدعم عمل الكبد والكلى. ومن مصادره الغذائية الحليب ومنتجات الألبان واللحوم.



3. فيتامين B1: وهو موجود في البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والبيض.



4. عوديه على تناول طبق السلطة المتنوِّع: فمحتوياته فيها العديد من مضادات الأكسدة، ويمكنك تقطيعها بأشكال خلابة تجذبه مع إعداد صوص من الجبن مثلاً لغمسها فيه.



5 - قللي من الدهون والوجبات السريعة والمشروبات الغازيَّة والحلويات.



6 - امنعيه عن تناول الكافيين تماماً بعد فترة الظهيرة، وقبل الذهاب للنوم بنحو 6 ساعات.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن مراحل الحمل" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

للتعرف على أهم ما يفيد صحة طفلك والأغذية التي تنمي قدراته العقلية، تابعي حملة "مطبخ سيدتي" kitchen.sayidaty.net غذيهم صح