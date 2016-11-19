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10 معلومات يجب أن يعرفها طفلكِ عن يوم الطفل العالمي

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السبت 19-11-2016 18:04

مع احتفال العالم العربي بيوم الطفولة العالمي 20 نوفمبر، يجب أن تعلمي عزيزتي الأم أن هذا اليوم لا يمكن أن يمرّ دون أن تلفتي طفلك إلى أهميته في المجتمع كعضو فعال وكشخص له حقوق وعليه واجبات. ولذلك فقد التقت «سيدتي نت» بالاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة أمنية فتحي دراج؛ لتقدم لكِ أهم ما يجب توصيله لطفلك في هذا اليوم، وهو كالتالي:


1- التعريف بحقه في التعبير عن رأيه.
2- إن الرعاية الأسرية هي أساس حقوقه.
3- تعريفه معنى المساواة.


-4 إتاحة اللعب ووسائل التسلية؛ كونه طفلًا.
5- التعليم هو الحق الذي لا خيار له فيه.
6- الصحة، وكيف يصل إلى كمالها، ثم الحفاظ عليها.


7- عدم السماح للآخرين بتعنيفه أو ضربه أو إيذائه.
8- رفض العمل بكل أشكاله والأعمال الصعبة بشكل خاص.
9- الدول القائم بها حروب ورفض السماح لهم بتجنيده.


10- توضيح من المختصين بحقوق الطفل واللجوء إليهم لمتابعته.
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سيدتي