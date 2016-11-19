القبض على عاطل بحوزته 50 طربة حشيش بطريق "مطروح - السلوم"

مطروح – حسن مشالى

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة مطروح، من ضبط عاطل وبحوزته 50 طربة لمادة الحشيش المخدر، بمنطقة المثانى على طريق مرسى مطروح - السلوم.

صرح اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، بأن معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مطروح، بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية، والتنسيق مع فرع الأمن العام بمطروح، حول قيام "عبد الغنى م ا ع " مواليد 1981 عاطل، مقيم المثانى بدائرة قسم شرطة النجيلة، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وأضاف مدير الأمن فى بيان، اليوم السبت، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بكمين أعد له بمنطقة المثانى على الطريق الدولى "مطروح-السلوم" فى دائرة قسم شرطة النجيلة، وبحوزته 50 طربة لمادة الحشيش المخدر وزنت 12 كيلو و500 جرام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط، بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة العامة.