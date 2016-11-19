بروتوكول تعاون بين "العالى للمنشأت الصناعية" بالغربية وجامعة أتنيوم برومانيا

الغربية – عادل ضرة

حضر اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والدكتور كوزمين قنصل دولة رومانيا فى القاهرة توقيع بروتوكول التعاون العلمى بين المعهد العالى للمنشأت الصناعية وتكنولوجيا المعلومات بالمحلة الكبرى وجامعة أتنيوم برومانيا وعضو الاتحاد الأوروبى للجامعات بحضور اللواء ناصر طه رئيس الإدارة المركزية بالمحافظة وتامر أبو النجا رئيس مدينة المحلة والدكتور شوقى السعيد رئيس مجلس ادارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد ووفد من جامعة أتنيوم ومحمد مرعى عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى وعدد من طلاب المعهد .

حيث قام الدكتور أسامه عبد الحكيم عميد المعهد والدكتورة ايميليا فاسيلى رئيس جامعة أتنيوم بتوقيع البروتوكول والذى يهدف الى تبادل الخبرات العلمية والبحثية بين طلاب المعهد وجامعات الاتحاد الأوروبى من خلال السماح لطلاب المعهد بالدراسة فى هذه الجامعات التى تتيح لهم عمل مشروعات تطبيقية وبحوث علمية فى مختلف المجالات

وعبر الدكتور كوزمين قنصل روما خلال كلمته عن سعادته البالغة خلال تواجده فى القاهرة منذ مايقرب من عام متمنيا لطلاب المعهد النجاح فى الحياة العلمية المستقبلية مؤكدا على عمق العلاقة بين دولة رومانيا ومصر وأنها علاقة وطيدة وتاريخية

كما هنأ محافظ الغربية خلال كلمته طلاب المعهد بتوقيع هذا البروتوكول والذى يعد اضافة للعملية التعليمية وطفرة علمية للانفتاح على العالم الخارجى وخاصة الجامعات المعتمدة دوليا والمعترف بها فى الاتحاد الأوروبى للجامعات مضيف الى ان الدولة تساعد الشباب بكل ماتملكه من امكانيات من خلال التدريب العملى للالتحاق بسوق العمل ​