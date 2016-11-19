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وزير التعليم العالى: خريج هندسة الجامعة الأمريكية أقل علما من طلاب جامعاتنا

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وزير التعليم العالى: خريج هندسة الجامعة الأمريكية أقل علما من طلاب جامعاتنا وزير التعليم العالى: خريج هندسة الجامعة الأمريكية أقل علما من طلاب جامعاتنا

>كتب عبد اللطيف صبح - تصوير حازم عبد الصمد

تساءل الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى بمجلس النواب، عن الفارق بين خريجى كلية الهندسة بالجامعة الأمريكية وخريجى الهندسة بالجامعات الحكومية مثل القاهرة أو عين شمس.

 

وأجابه الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، أن بعض الشهادات تعطى فرصة أكبر للإبداع والعمل ونوع آخر يقوم على التحفيظ والتلقين، قائلا "خريج هندسة الجامعة الأمريكية أقل جودة من خريج هندسة القاهرة، إلا أنه لو تقدم للعمل سيكون له الأولوية نظرا لمهاراته، لكن المحتوى العلمى لديه أقل".

 

 

 

 


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