بريانكا شوبرا تعرض أناقة بوليود على طريقتها

لا تتردد النجمة الهندية بريانكا شوبرا المتميزة بكونها واحدة من اكثر نجمات بوليود أنوثة وجاذبية، في الظهور بإطلالات عصرية بلمسة هندية تلفت بها أنظار الجميع، سواء كانت في مناسباتها الرسمية أو في إطلالاتها اليومية.

وقد ركزت بريانكا منذ مدة على الأزياء العصرية الشبابية، ولكنها دائماً ما تضيف إلى هذه الأزياء لمستها الخاصة المستوحاة من الثقافة الهندية، لتضفي على الإطلالة جاذبية أكثر، فتعتمد بريانكا في الكثير من الأحيان على التنانير مع القمصان القطنية، أو تختار الفستان القصير البسيط المتعدد الألوان، بالإضافة إلى أنها أحياناً تختار الإطلالة الكاجوال فترتدي سروال الجينز مع كنزة خفيفة، كما أنها دائماً ما تنتقي فساتين سهرة أنيقة تكون بأغلبها طويلة في إطلالاتها الرسمية وعلى السجادة الحمراء.

تنوع بريانكا في اختيار الألوان لأزيائها، وتظهر في الكثير من الأحيان بفساتين عصرية تختار الألوان الهندية لها لتمنحها أناقة بوليود،فتتدرج ألوان فساتينها بين الألوان الهادئة مثل الأبيض والألوان الصاخبة، ولا تتردد في اختيار الألوان الصاخبة في اطلالاتها على السجادة الحمراء مثل البرتقالي والأحمر وغيرها.

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