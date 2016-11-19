رئيس منظمة يهودية: سأعتنق الإسلام حال تضييق ترامب على المسلمين بأمريكا

كتب – محمود محيى

قال رئيس منظمة "مكافحة التشهير" الأمريكية، جونتان جرينبلت، إنه سيعتنق الإسلام إذا قام الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالتضييق على المسلمين فى الولايات المتحدة، ونفذ مقترحه وقت الانتخابات بحصر أعدادهم فى سجل رسمى لمراقبتهم ومراقبة نشاطات المساجد.

وقال رئيس المنظمة اليهودية الشهيرة بالولايات المتحدة، والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إنه على الأمريكيين أن يتصدوا إلى مظاهر العنصرية ومعاداة السامية وانعدام التسامح فى الولايات المتحدة.

ونقل موقع "مكور" الإخبارى الإسرائيلى فى نسخته "المصدر" عن جرينبلت، قوله خلال كلمته بمؤتمر ضد معاداة السامية عقد فى منهاتن: "علينا الوقوف إلى جانب إخواننا الأمريكيين حال كانوا معرضين إلى التمييز بسبب مظهرهم الخارجى، أو أصلهم، أو انتمايهم الطائفى أو طريقة العبادة الخاصة بهم".

وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أن "مكافحة التشهير" هى منظمة يهودية أقيمت لمكافحة التمييز ضد اليهود ومكافحة معاداة السامية، وهى مناصرة لإسرائيل، إلا أنها وسعت دائرة نشاطها لتصبح منظمة مهتمة بالدفاع عن حقوق الإنسان عامة، واليوم تعد واحدة من أقوى الأصوات المناصرة للحقوق المدنية فى الولايات المتحدة.

وكان قد كشف مسئولون فى المنظمة فى وقت سابق، عن أن التبرعات للمنظمة فى الولايات المتحدة قفزت بشكل كبير فى أعقاب انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وعلى رأس أولوياتها ضمان الحقوق المدنية للأقلية المسلمة فى أمريكا فى عهد ترامب.