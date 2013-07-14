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الحلقة الرابعة من "قرمش".. طلال يحاول السرقة والضحايا يبتزونه

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الحلقة الرابعة من "قرمش".. طلال يحاول السرقة والضحايا يبتزونه الحلقة الرابعة من "قرمش".. طلال يحاول السرقة والضحايا يبتزونه

كتب : سارة سعيد الأحد 14-07-2013 16:04

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من المسلسل الكوميدي "قرمش" والتي تحمل عنوان "حرامي ما باق شي"، محاولة طلال "طارق العلي" سرقة أحد مزارع الدواجن، ويتمكن صاحب المزرعة من الإمساك به وإقناعه بتسجيل مقطع له يعترف فيه أنه كان يحاول سرقة الدواجن، بدلا من إبلاغ الشرطة ونظرا لغباء طلال يوافق على تسجيل هذا الفيديو.

ويحاول صاحب مزرعة الدواجن ابتزاز طلال من خلال الفيديو، وجعله يقوم بسرقة حمام أحد جيرانه، وأثناء السرقة يتمكن مالك الحمام من الإمساك بطلال ويقوم هو الآخر بتسجيل فيديو له يعترف فيه بسرقته، ثم يبتزه لسرقة بط أحد جيرانه، ويمسك به صاحب البط ويصور له فيديو أيضا ويطلب منه سرقة أحد الخيول من مزرعة قريبة

وعند سرقة طلال للخيل يمسك به صاحب المزرعة، ويجلس يتناقش معه حول أسباب قيامه بالسرقة ويستطع أن يقنعه بالإقلاع عنها.

يذكر أن مسلسل "قرمش" اجتماعي كوميدي في حلقات منفصلة، بطولة طارق العلي وهيا الشعيبي وفاضل ناجي وشاهين ياهين، ومن تأليف أيمن الحبيل والإخراج لنعمان حسين.

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DMC

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