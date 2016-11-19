4 أسباب لتقليل استخدام السكر.. يصيب بالشيخوخة المبكرة ويغير المزاج

كتبت لميس محمد

يوجد السكر بشكل طبيعى فى الأطعمة مثل: الفاكهة والحليب ويضاف فى تصنيع أغلب المنتجات التى نحتاجها يوميا مثل: الزبادى والحلوى.

ومما لاشك فيه أننا لا نقرأ المكتوب على كل ما نتناوله يوميا، وبالتالى فإننا نتناول أكثر مما نحتاج يوميا من السكريات، وقد نشر موقع"top 10 home remedies" بعض الأسباب التى يجب أن تجعلنا نقلل من استخدام السكر، وهنا بعض من هذه الأسباب:

- مشاكل فى الكبد:

يتكون السكر من الجلوكوز والفركتوز اللذان يستقبلهما الكبد ويتحولان إلى دهون تؤدى إلى خلل فى وظيفة الكبد، وذلك حسب دراسة نشرت فى 2015 فى مجلة طب الكبد أكدت ان المدخول الزائد من المشروبات المحلاة يؤدى إلى زيادة نسبة الإصابة بالكبد الدهنى.

- أمراض القلب:

السكر أخطر على قلبك من الدهون يؤدى إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

فالفركتوز يزيد من إنتاج البروتين الشحمى (الكوليسترول السيئ)، يسبب ضيقا فى الشرايين، يثير مستويات الأنسولين، وزيادة ضغط الدم وزيادة معدل ضربات القلب.

- الاكتئاب:

ترتبط زيادة السكريات فى الدم بزيادة القلق، الاكتئاب وتقلبات المزاج، لأن الدماغ يحتاج إلى إمدادات ثابتة من الجلوكوز والأنسولين، وعند زيادتها يؤدى ذلك إلى الأرق والقلق.

وقد أكدت دراسة نشرت فى 2015 المجلة الأمريكية للتغذية أن زيادة نسبة السكر فى الدم ترفع معدلات الاكتئاب عند بلوغ سن اليأس.

- الشيخوخة المبكرة:

السكر الزائد عن الحد يسرع من أعراض الشيخوخة خاصة لدى النساء، ويؤدى إلى ظهور حب الشباب، التجاعيد، بالإضافة ارتفاع مستوى السكر فى الدم يقلل من مضادات الأكسدة فى الجسم التى تحمى الجلد.