منذر رياحنة: سعيد بتقديم دور عرباوي في "العقرب"

كتب : نورهان طلعت الأحد 14-07-2013 16:16

أبدى الفنان منذر رياحنة، سعادته بردود أفعال الجماهير على مسلسله الجديد "العقرب"، والذي يعرض في رمضان، على مجموعة من الفضائيات العربية.

وأكد منذر سعادته بتقديم شخصية عرباوي من أهل سيناء، حيث يقدم من خلال المسلسل شخصية جابر الهجام، تاجر المخدرات والسلاح الذي يبدأ رحلة صعوده من القاع لقمة رجال الأعمال، على جثث ضحاياه.

وأضاف: " المسلسل يسلط الضوء على الطبقات الفقيرة من المجتمع، والتي تسعي بشتى الطرق إلى توفير حياة أفضل، بغض النظر عن وسيلة تحقيق هذا الهدف".

"العقرب" يشارك في بطولته هالة فاخر، وجمال عبد الناصر، وأميرة العايدي، وريم البارودي، ومحمد لطفي، ومنة فضالى، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج نادر جلال.