أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

منذر رياحنة: سعيد بتقديم دور عرباوي في "العقرب"

Google+ Print
منذر رياحنة: سعيد بتقديم دور عرباوي في "العقرب" منذر رياحنة: سعيد بتقديم دور عرباوي في "العقرب"

كتب : نورهان طلعت الأحد 14-07-2013 16:16

أبدى الفنان منذر رياحنة، سعادته بردود أفعال الجماهير على مسلسله الجديد "العقرب"، والذي يعرض في رمضان، على مجموعة من الفضائيات العربية.

وأكد منذر سعادته بتقديم شخصية عرباوي من أهل سيناء، حيث يقدم من خلال المسلسل شخصية جابر الهجام، تاجر المخدرات والسلاح الذي يبدأ رحلة صعوده من القاع لقمة رجال الأعمال، على جثث ضحاياه.

وأضاف: " المسلسل يسلط الضوء على الطبقات الفقيرة من المجتمع، والتي تسعي بشتى الطرق إلى توفير حياة أفضل، بغض النظر عن وسيلة تحقيق هذا الهدف".

"العقرب" يشارك في بطولته هالة فاخر، وجمال عبد الناصر، وأميرة العايدي، وريم البارودي، ومحمد لطفي، ومنة فضالى، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج نادر جلال.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

السفيرة عزيزة - الهروب من الوحدة إلى جمعية تحسين الصحة

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن