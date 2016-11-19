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خفاش يقاطع حفل أديل في المكسيك

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السبت 19-11-2016 13:21

قاطع خفاش، الحفل الذي كانت تحييه النجمة العالمية أديل Adele، مساء الأربعاء في المكسيك.
وكانت المغنية البريطانية تؤدي أمام جمهور يبلغ عدده حوالى 25 ألف متفرج في إحدى مدن المكسيك، عندما طار خفاش في سماء الحفل.
وفي رد فعل مثير، دارت أديل حول نفسها مثل الخفاش في حركة راقصة لفتت الأنظار، صارخة: "يوجد خفاش". وواصلت الإشارة بأصبعها إلى الخفاش محذرة الجمهور: "الخفاش يهبط فوق رؤوسكم، إنه على يمينكم الآن".
ثم قالت بطريقة طريفة: "مرحباً بالمكسيك، ولكنها الخفافيش اللعينة. أنا سعيدة لوجودي هنا، ولكنها الخفافيش اللعينة".

 

أديل: معرضة للإكتئاب.. وبدأ الأمر عندما توفي هذا الشخص

 

 

 

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