المرور: إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى أسبوعين لإنشاء كوبرى علوى

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، إغلاق جزئى لطريق السويس الصحراوى بسبب أنشاء كوبرى علوى أعلى الطريق والتى تنفذها شركة حسن علام بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمدة 15 يوما بدا من غدا الأحد وسط انتشار للخدمات المرورية.

وكشف مصدر أمنى عن تعيين خدمات مرورية وعلامات إرشادية بمحيط الأعمال، بناء على توجيهات اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية، لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين ضوئية وفواصل حركة وعلامات إرشادية وتحذيرية.