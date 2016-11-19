رنا سماحة بعد شفاءها : «أنا بقيت بخير .. وبقدر أتكلم وأتحرك»

طمأنت الفنانة رنا سماحة، جمهورها ومتابعوها على حالتها الصحية قائلة : “الحمدلله .. أنا بقيت بخير وبقدر اتكلم وبتحرك، قد إيه الإنسان أضعف مخلوق في الكون، بجد الإنسان ضعيف جدًا، والدنيا دي ولا حاجة”.

وأضافت “سماحة”، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، قائلة : “الحمد لله على نعمة الصحة، الحمدلله على نعمة الأهل، اللي بجد من غيرهم أنا ولا حاجة، الحمدلله على نعمة الصحاب الجدعان، الحمدلله على نعمة حب الناس، شكرًا لكل اللي سأل عليا، وكل اللي زارني، وكل الناس اللي دعتلي، بعتذر إني مكنتش بقدر أرد سامحوني”.

يذكر أن، رنا سماحة، أصيبت مؤخرًا بحالة إغماء، وتدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ونقلت إلى إحدي المستشفيات الخاصة، ويتضح من خلال التحاليل والفحوصات إصابتها بميكروب في المعدة جعلها تتعرض لتعب شديد وإرتفاع في ضغط الدم.