أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

رنا سماحة بعد شفاءها : «أنا بقيت بخير .. وبقدر أتكلم وأتحرك»

Google+ Print
رنا سماحة

رنا سماحة

طمأنت الفنانة رنا سماحة، جمهورها ومتابعوها على حالتها الصحية قائلة : “الحمدلله .. أنا بقيت بخير وبقدر اتكلم وبتحرك، قد إيه الإنسان أضعف مخلوق في الكون، بجد الإنسان ضعيف جدًا، والدنيا دي ولا حاجة”.

وأضافت “سماحة”، عبر حسابها الشخصي على “فيس بوك”، قائلة : “الحمد لله على نعمة الصحة، الحمدلله على نعمة الأهل، اللي بجد من غيرهم أنا ولا حاجة، الحمدلله على نعمة الصحاب الجدعان، الحمدلله على نعمة حب الناس، شكرًا لكل اللي سأل عليا، وكل اللي زارني، وكل الناس اللي دعتلي، بعتذر إني مكنتش بقدر أرد سامحوني”.

يذكر أن، رنا سماحة، أصيبت مؤخرًا بحالة إغماء، وتدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ، ونقلت إلى إحدي المستشفيات الخاصة، ويتضح من خلال التحاليل والفحوصات إصابتها بميكروب في المعدة جعلها تتعرض لتعب شديد وإرتفاع في ضغط الدم.

 

 

 

4r433

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا