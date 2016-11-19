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الانفصاليون شرق أوكرانيا: وحدات الجيش الأوكراني تقصف دونيتسك بـ 530 قذيفة مدفعية

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الانفصاليون شرق أوكرانيا: وحدات الجيش الأوكراني تقصف دونيتسك بـ 530 قذيفة مدفعية الانفصاليون شرق أوكرانيا: وحدات الجيش الأوكراني تقصف دونيتسك بـ 530 قذيفة مدفعية

الجيش الأوكراني

قال متحدث باسم القوات الانفصالية فيما يطلق عليها جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد شرق أوكرانيا إن وحدات الجيش الأوكراني أطلقت منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم بالتوقيت المحلي، 530 قذيفة مدفعية على دونيتسك.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن المتحدث قوله إنه منذ الساعة السادسة مساء أمس وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم أطلق الجيش الاوكراني 530 قذيفة واستخدم أيضا قاذفات القنابل وأسلحة مدفعية ثقيلة و أسلحة صغيرة .

وكانت أطراف مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية الوضع في شرق أوكرانيا قد توصلت – يوم 26 أغسطس الماضي – إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لفترة تاسعة على أن يبدأ سريان الاتفاق في أول سبتمبر.

أ ش أ

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