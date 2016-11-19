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بروتوكول تعاون بين "بيطرى الدقهلية" ومعهد "تناسليات الهرم" لتدريب الأطباء

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بروتوكول تعاون بين "بيطرى الدقهلية" ومعهد "تناسليات الهرم" لتدريب الأطباء بروتوكول تعاون بين "بيطرى الدقهلية" ومعهد "تناسليات الهرم" لتدريب الأطباء

>الدقهلية ـ محمد حيزة

عقد اليوم بروتوكول تعاون بين مشروع الخدمات البيطرية برئاسة الدكتور محمود عفيفى المدير التنفيذى لبرنامج الخدمات البيطرية،  ومديريات الطب البيطرى، ومنها مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، برئاسة الدكتور محمد جمعة سالم وكيل الوزارة، لتدريب الأطباء البيطريين أصحاب المشروعات البيطرية الممولة من صندوق التمويل لمشروع الخدمات البيطرية، لإثقال كفاءتهم.

 

وقالت الدكتورة ولاء عمر طبيب بمديرية الطب البيطرى، بمحافظة الدقهلية، إن التدريب يسعى لتطوير أداء الأطباء، للوصول لدرجة تخصص عالية لإدارة مشروعاتهم إدارة ممتازة، ولنجاح مشروعاتهم، وإعفاء من ضغوط التعيينات باللجوء للمشروعات الخاصة، بمساعدة مشروع الخدمات البيطرية لخدمة الأطباء البيطريين.

 

ويدور التدريب، حول تطوير الطبيب البيطرى الحكومى للوصول لدرجة تخصص عليه بمهنته، والعمل على رفعة الخدمة الحكومية، والارتقاء بها، وتدريبه على ما هو جديد وحديث بالعلم، لتطوير مهاراته العملية وكيفية استخدام الأجهزة الحديثة.

 

كما تم عمل دورة تدريبية على تخصص السونار بحيوانات المزرعة، لمدة أسبوع، ويحتوى برنامج التدريب على الشق النظرى والتدريب العملى يوميا بمعهد تناسليات الهرم، وقد اجتاز كل المتدربين التدريب بنجاح.

 

جدير بالذكر، أنه تم اختبار المتدربين نظريا وعمليا وتسليم الشهادات وشرح لفروع المعهد، وتخصصاته وسؤال المتدربين عن ملاحظاتهم لتطوير التدريب.

 

 

 

 

 

 


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