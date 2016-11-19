أخبار عاجلة

أئمة الأوقاف يعلنون استعدادهم لحماية الكنائس بعد تفجير "مارجرجس" -
مختل عقليًا يحاول الانتحار أعلى برج "سنترال" بالإسكندرية.. والأمن ينقذه -
الهدف السادس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب جوهان لتصبح النتيجة 2 - 6 -
الهدف الخامس لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أوهان سانيست لتصبح النتيجة 2 - 5 -
الهدف الرابع لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب ميلدي 2 - 4 -
بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم -
قصة «ماريو المصري»: جاسوس استدرجته زينب إلى حبل المشنقة -
الأرصاد الجوية تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس -
محافظ القليوبية: اعتماد 80 مليون جنيه لإنشاء محطتي مياه بكفر شكر -
الهدف الثالث لـ اتلتيك بيلباو في مرمى الزمالك يحرزه اللاعب أغيري جوركا 2 - 3 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحكومة تنتهى من تقرير انجازاتها السنوى استعدادا لعرضه على مجلس النواب

Google+ Print
الحكومة تنتهى من تقرير انجازاتها السنوى استعدادا لعرضه على مجلس النواب الحكومة تنتهى من تقرير انجازاتها السنوى استعدادا لعرضه على مجلس النواب

>هند مختار

كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إنتهاء من تقريرها النصف سنوى بشكل نهائى، واستعدادها لعرضه على البرلمان خلال اليوميين القادمين بالتنسيق مع المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن التقرير سيكون متضمن كافة تفاصيل المشروعات، التى انتهت منها الحكومة فى إطار برنامجها، الذى عرضته على مجلس النواب مارس الماضى، متضمنا ما تم انجازه فى قطاع الصحة، مثل القضاء على قوائم انتظار فيروس سى، والعمل على تطوير المستشفيات، بجانب جهود الحكومة وإجراءاتها لحماية محدودى الدخل وبرنامج تكافل وكرامة، الذى يستفيد منه ملايين المصريين.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء يتابع باستمرار مع الوزراء أهم الملفات، التى تم الانتهاء منها بكل وزارة وفق ما يتضمنه برنامج الحكومة، بالإضافة إلى القوانين، التى انتهت منها الحكومة وعرضتها على البرلمان.

وتضمن برنامج الحكومة الذى عرضته على البرلمان مارس الماضى ، تعهدها بخفض معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة لنحو من 9%إلى 10% بنهاية عام 2017/2018، والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته إلى 92-94%من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2017/2018، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلا ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو