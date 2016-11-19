الحكومة تنتهى من تقرير انجازاتها السنوى استعدادا لعرضه على مجلس النواب

هند مختار

كشفت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إنتهاء الحكومة من تقريرها النصف سنوى بشكل نهائى، واستعدادها لعرضه على البرلمان خلال اليوميين القادمين بالتنسيق مع المستشار مجدى العجاتى وزير شئون مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن التقرير سيكون متضمن كافة تفاصيل المشروعات، التى انتهت منها الحكومة فى إطار برنامجها، الذى عرضته على مجلس النواب مارس الماضى، متضمنا ما تم انجازه فى قطاع الصحة، مثل القضاء على قوائم انتظار فيروس سى، والعمل على تطوير المستشفيات، بجانب جهود الحكومة وإجراءاتها لحماية محدودى الدخل وبرنامج تكافل وكرامة، الذى يستفيد منه ملايين المصريين.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء يتابع باستمرار مع الوزراء أهم الملفات، التى تم الانتهاء منها بكل وزارة وفق ما يتضمنه برنامج الحكومة، بالإضافة إلى القوانين، التى انتهت منها الحكومة وعرضتها على البرلمان.

وتضمن برنامج الحكومة الذى عرضته على البرلمان مارس الماضى ، تعهدها بخفض معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة لنحو من 9%إلى 10% بنهاية عام 2017/2018، والسيطرة على تفاقم الدين العام والنزول بمعدلاته إلى 92-94%من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية عام 2017/2018، وإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات الأقل دخلا ومد مظلة الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة .