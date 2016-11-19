بعد حكم حبس نقيب الصحفيين..نقابيون:«القضية واهية».. وأبو زيد:سنستأنف الحكم

قال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنه لا يعلق على أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن القضية برمتها “ملفقة” و”واهية”.

وأشار “كامل”، عقب الحكم بالحبس سنتين على نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي المجلس، ٱن “القضية بسبب وقوف النقابة ضد اقتحامها من قبل وزارة الداخلية”.

ومن جانبها قالت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين “إنه سيتم عقد اجتماع طارئ لتنسيق خطوات تصعيدية”.

وأكد أسامة داوود، أنهم سيطعنوا على حكم حبس النقيب وعضوي المجلس.

فيما قال سيد أبو زيد محامى النقابة، إنهم سوف يدفعون الكفالة للاستئناف على الحكم.

وقضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم سنتين لكل منهم، وألزمتهم دفع كفالة 10 آلاف جنيه.