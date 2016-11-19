نشوب حريق بمخزن ورق امتحانات بإدارة شرق التعليمة بطنطا بسبب ماس كهربائى

الغربية إسلام الخياط

نشب حريق محدود داخل مخزن ورق امتحانات مدرسة شهداء حصة شبشير التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، بلاغا بنشوب حريق محدود داخل مخزن الامتحانات بمدرسة شهداء حصة شبشير التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وانتقل مدير الإدارة على رأس لجنة فنية من الإدارة والمديرية لمعاينة الحدث وكتابة تقرير مفصل لعرضه على الشناوى عايد وكيل الوزارة، ورفع تقرير بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وأكد مصدر بالتربية والتعليم أن سبب الحريق ماس كهربائى فى لوحة المفاتيح الكهربائية، وتم السيطرة عليه فى الحال دون وجود خسائر واخطر اللواء حسام الدين خليفة مدير امن الغربية وحرر محضر بالواقعة.