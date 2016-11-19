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المنظمة البحرية الدولية IMO تراجع إجراءات ميناء دمياط

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المنظمة البحرية الدولية IMO تراجع إجراءات ميناء دمياط المنظمة البحرية الدولية IMO تراجع إجراءات ميناء دمياط

>دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط فريقاً من المنظمة البحرية الدولية IMO وهيئة السلامة البحرية وقطاع النقل البحرى ووزارة البيئة، وقام الفريق بعمل مراجعة للوثائق المنظمة للعمل وكيفية تسييره بهيئة الميناء ومدى تطبيق مراقبة الجودة على اجراءات ومرافقو إدارات الميناء.

وناقش الفريق سبل التعامل مع الملوثات و مخلفات السفن من القمامة و الزيوت المرتجعة ومتابعة قانونية تسليمها إلى الجهات المختصة للتخلص منها، كما اهتم الفريق بمناقشة المسئولين عن المساعدات الملاحية و أجهزة الرصد والسيطرة على السفن بالميناء.

 

وتفقد الفريق منطقة حماية البيئة وبرج الحركة والإرشاد ومحطة استقبال الملوثات البترولية وأرصفة الميناء ومحطة الحاويات.

تأتى هذة الزيارة تنفيذا للمراجعة الالزامية التى تفرضها المنظمة البحرية الدولية IMO  على موانى الدول الاعضاء بالمنظمة بغرض تحديد الموانى الامنة والحفاظ على البيئة بتلك الموانى و مكافحة التلوث وتطبيق الاتفاقيات سولاس SOLAS  و ماربول MARBOL  التى تختص  بسلامة الملاحة البحرية و سلامة الأرواح.

 


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