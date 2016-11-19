«MBC» مصر تتعاقد مع منتج «عفاريت عدلي علام» للزعيم لعرضه رمضان المقبل

تواصل شبكة قنوات “MBC ” مصر، للعام السادس على التوالي ، عرض المُسلسلات الدرامية التي يقوم ببطولتها الفنان الكبير عادل إمام.

وتعاقدت قنوات” MBC “مصر، مع الجهة المنتجة لمسلسل “عفاريت عدلي علام”، الذي يخوض بطولته عادل إمام، لعرضه علي شاشتها بموسم رمضان المقبل.

وكانت الشبكة، قد عرضت في السنوات الماضية حصريًا أعمال الزعيم وهي مُسلسل”فرقة ناجي عطا الله”، و”العراف”، و”صاحب السعادة”، و”أستاذ ورئيس قسم”، و”مأمون وشركاه” في رمضان الماضي.

مسلسل”عفاريت عدلي علام”، بطولة الزعيم عادل إمام ، ومن تأليف يوسف معاطي ومن إنتاج تامر مرسي، ومن إخراج رامي إمام.