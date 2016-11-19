القيسي: الغرفة الفرنسية تعد رؤيتها علي اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة قريبًا

نظمت اللجنة القانونية بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، ندوة تحت عنوان” ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية” وأدار الندوة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والذى أدار مناقشة مفتوحة مع أعضاء وضيوف الغرفة، وأدار الجلسة المفتوحة معه الدكتو رمضان صديق، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب ويوسف أبو زيد، شريك رئيسى بمكتب زكى هاشم و شركاه، وذلك للرد وتدوين كل استفسارات وملاحظات الحاضرين،

وأكد عمرو المنير، أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة قريبًا وسيتم إرسالها الى مجلس الدولة.

من جانبه، أكد محمود القيسي، رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات التي تنظمها مصلحة الضرائب، لاطلاع وتعريف مجتمع رجال الأعمال والصناعة ومنظمات الأعمال، باللائحة التنفيذية حتي تضع كل منظمة رؤيتها وحتي لايحدث نوع من التضارب، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من تقديم رؤية الغرفة علي اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة المقبلة.