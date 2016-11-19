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معهد أورام سوهاج يستقبل خبير الجهاز الهضمى المصرى بجامعة جورج تاون الأمريكية

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معهد أورام سوهاج يستقبل خبير الجهاز الهضمى المصرى بجامعة جورج تاون الأمريكية معهد أورام سوهاج يستقبل خبير الجهاز الهضمى المصرى بجامعة جورج تاون الأمريكية

 

معهد أورام سوهاج – أرشيفية

يستقبل معهد أورام سوهاج اليوم السبت، ولمدة ٥ أيام الخبير المصري الأمريكي الدكتور محمد سالم، استاذ أورام الجهاز الهضمي والكبد بجامعة جورج تاون الامريكية .

وذلك ضمن فعاليات برنامج طيور الطب المهاجرة برعاية وزارتي “الصحة والسكان” من جهة و”الهجرة وشئون المصريين بالخارج” من جهة اخرى.

تخرج “سالم” من كلية الطب جامعة الاسكندرية في ١٩٩٨ ثم سافر الى الولايات المتحده، ليتخصص في علاج سرطان الجهاز الهضمي وينبغ فيه حتى أصبح استاذًا بواحدة من اشهر الجامعات في العالم ومديراً لبرنامج زمالة الاورام بها.

ونُشر للدكتور سالم العديد من الأبحاث في المجالات والدوريات العالمية منها مايختص بتصميم الابحاث والتجارب السريرية لذا تم إختياره كمحكم رئيسي في العديد من الأبحاث الدولية خصوصًا في مجال سرطان القولون الذي يوليه اهتماماً خاصاً.

كما حصل على العديد من الجوائز منها افضل مدرب بجامعة ستيت بأمريكا عام ٢٠٠٧ وجائزة اطباء يحدثون فرقاً بجامعة ميامي عام٢٠١٠ وجائزة الجدارة من الجمعية الامريكية للأورام عام ٢٠١٥ بالاضافة الى حصولة على عضوية العديد من الجمعيات الطبية العالمية مثل الجمعية الطبية العالمية والجمعية الامريكية للاورام والجمعية الاوروبية للاورام والجمعية الدولية لاورام الجهاز الهضمي.

ومن المقرر أن يناظر الخبير حالات المعهد في ٥ أيام دون أن يتقاضى أي أجر، بالإضافة الى إقامة يوم علمي تدريبي لأطباء المحافظة دعمًا لأطباء صعيد .

 

 

 

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