بدء محاكمة متظاهري «ثورة الغلابة».. ومنع الصحفيين من الدخول

بدأت، صباح اليوم السبت، محكمة جنح قصر النيل المنعقدة بمحكمة عابدين، نظر محاكمة 19 متهما بالتظاهر دون تصريح في 11 نوفمبر الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ”ثورة الغلابة”.

ومنعت قوات الأمن الصحفيين من دخول المحكمة، التي تنظر أيضا جلسة الحكم على نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، أحالت الثلاثاء الماضي، المتهمين بعد القبض عليهم في محيط ميدان التحرير ووسط البلد.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين بمحيط ميدان التحرير، للاشتباه في إعدادهم للمشاركة بدعوات للتظاهر في ١١ نوفمبر تحت مسمى “ثورة الغلابة”.