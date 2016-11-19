رئيس جهاز العبور: إسناد تنفيذ 10 مراكز تجارية ومركز شباب ونفقين بالمدينة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه فى إطار توفير الخدمات المختلفة بالمدينة، ورفع كفاءة الأحياء القديمة، خلال خطة العام الحالى، تم إسناد عدد من المشروعات لشركات المقاولات للبدء فى تنفيذها، كما يجرى الفتح المالى لمشروعات أخرى.

وقال المهندس أمين غنيم: تم إسناد مشروع إنشاء 10 مراكز تجارية نموذج (8 محال) بمنطقة الـ2640 فداناً شمال المدينة بالإسكان الاجتماعى، بتكلفة 8784700 جنيه، ومشروع إنشاء مركز شباب بالحى الثالث، بتكلفة 100553035 جنيه، ومشروع إنشاء نفقين أمام الحى السابع وجامعة عين شمس على الطريق الرئيسي، بتكلفة 25496834 جنيه.

وأضاف: يجرى الفتح المالى لمشروع أعمال صيانة الطرق والأرصفة للأحياء: الثالث، والرابع، والخامس، والسادس، والثامن، والتاسع، والترفيهية، والصناعية الأولى، والصناعية (ب – ج)، بجانب أعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والمسطحات والأرصفة والمشايات بين العمارات بمنطقة الإسكان القومى، والفيلات بالمنطقة الترفيهية، وطريق سوق الجملة، وطريق الإسماعيلية الصحراوى، والنفق، وطريق بلبيس الصحراوى.