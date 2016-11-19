5 معلومات عن مباراة الأهلى والإنتاج اليوم السبت 19/11/2016

كتب رمضان حسن

يلتقى الأهلى اليوم السبت بمضيفه الإنتاج الحربى على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز، وفيما يلى 5 معلومات حول هذه المباراة:

موعد مباراة الأهلى والإنتاج

تقام مباراة الأهلى والإنتاج فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم، والتى يأمل فيها الفريق الأحمر للفوز وحصد النقاط الثلاث لانتزاع صدارة البطولة مرة أخرى من أنياب المقاصة، فيما يتطلع الفريق العسكرى للفوز أيضا من أجل اكتساب المزيد من الثقة والابتعاد مبكرا عن الهبوط.

الأهلى والإنتاج فى جدول ترتيب الدورى

يخوض الأهلى المباراة وفى رصيد 20 نقطة يحتل بها وصافة جدول ترتيب المسابقة بعد أن خاض جميع مبارياته حقق الفوز فى 6 وتعادل فى مواجهتين أمام الاتحاد السكندرى وبتروجت، فيما يحتل الإنتاج المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام الإنتاج

جاء تشكيل الأهلى المتوقع أمام الإنتاج مكون من: شريف إكرامى فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى أحمد فتحى وأحمد حجازى وسعد سمير وصبرى رحيل أو"على معلول"، وفى متوسط الميدان الثنائى حسام عاشور وعمرو السولية وفى الأمام ميدو جابر وعبد الله السعيد ووليد سليمان والنيجيرى أجاى.

الأهلى يفقد غالى وربيعة وأكرم أمام الإنتاج

ويغيب عن الأهلى فى مباراة اليوم كل من حسام غالى وأكرم توفيق ورامى ربيعة بسبب الإصابات المختلفة فالأول يعانى من شد فى العضلة الخلفية أما الثانى والثالث فإن آلام الركبة طاردتهما مؤخرا بشكل كبير.

الأهلى فاز فى 8 مواجهات أمام الإنتاج

ويبتسم التاريخ للمارد الأحمر فى المواجهات العشر التى جمعته بالإنتاج الحربى من قبل، حيث حقق أحفاد التتش الفوز فى 8 مباريات وتعادلا فى لقاءين، ولم يستطع الفريق العسكرى تحقيق أى انتصار طوال تاريخه على الأهلى، وسجل الأحمر 17 هدفا فى شباك الإنتاج بينا أحرز الأخير 6 أهداف فى الشباك الحمراء، ويعتبر محمد فضل مهاجم المقاولون الحالى والأهلى السابق هداف لقاءات الفريقين برصيد 3 أهداف.