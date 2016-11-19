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بعد اكتشاف سحلية ميتة..كوريا الجنوبية تمنع استيراد “برينجلز” من ماليزيا

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بعد اكتشاف سحلية ميتة..كوريا الجنوبية تمنع استيراد “برينجلز” من ماليزيا بعد اكتشاف سحلية ميتة..كوريا الجنوبية تمنع استيراد “برينجلز” من ماليزيا

برينجلز -أرشيفية

فرضت وكالة سلامة الأغذية في كوريا الجنوبية يوم الجمعة حظرًا مؤقتا على مبيعات رقائق البطاطس برينجلز المستوردة من ماليزيا بعد أن تم العثور على جثة سحلية في واحدة من المنتجات المستوردة.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أمرت شركة نونج شيم Nongshim، المستورد المحلي لرقائق برينغلز أن تعيد جميع العبوات الأخرى من نفس الشركة الماليزية المصنعة، وفقا لوزارة سلامة الأغذية والأدوية .

وأضافت الوزارة ، أن عملية استرجاع المنتج سوف تؤثر على 4,410 كيلوجرام من رقائق بطاطس برينجلز المنتجة في ماليزيا يوم 2 يوليو.

 

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