مقتل 30 من عناصر الحوثيين.. والقوات الحكومية اليمنية تتقدم فى شرق تعز

أفاد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية بأن قوات الجيش والمقاومة شنت مساء أمس هجوما ضد مليشيات الحوثيين وصالح، من أجل استكمال تحرير منطقة القصر الجمهورى وتبتى السلال والجعشاء شرق تعز.

وأوضح المركز أن القوات الحكومية تواصل تقدمها وتخوض معارك شرسة مع عناصر المليشيات، فى الوقت الذى تحاصر فيه القصر الجمهورى وفرع البنك المركزى والبوابة الغربية لمعسكر القوات الخاصة “الأمن المركزى” شرق مدينة تعز.

وصرح العقيد منصور الحسانى المتحدث باسم القوات المسلحة فى تعز بأن القوات الحكومية مصممة على استعادة القصر الجمهورى، وتحرير مدخل شرق تعز مهما كانت التضحيات، وأنها مستمرة بالتقدم فى الجبهة الشرقية وتحرير المواقع من سيطرة المليشيات.

وأضاف أن القوات تخوض معارك عنيفة ضد المليشيات فى محيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات والأمن المركزى وسيطرت خلال الأيام الماضية على مواقع استراتيجية من بينها المستشفى العسكرى والمركز الثقافى ووصلت إلى محيط موقع جبل السلال الاستراتيجى شرق المدينة.

وأكد المتحدث أن 30 من عناصر المليشيات قتلوا وجرح العشرات فى معارك الأمس مع القوات الحكومية وقصف طائرات التحالف العربى لمواقعهم فيما قتل 8 من القوات الحكومية 15 آخرون، مشيرًا إلى أن 23 مدنيا قتلوا فى القصف العشوائى للمليشات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتمكنت طائرات التحالف من تدمير دبابة للمليشيات بمنطقة الحرير شمال شرق المدينة فى الوقت الذى تمكنت فيه القوات من صد هجوم للمليشيات فى موقع الدفاع الجوى شمال غرب المدينة وأجبرتهم على الفرار كما طردت عناصرهم من مبنى مستشفى الحمد والعمارات المجاورة له فى حى كلابة المجاور لمعسكر الأمن المركزى شمال شرق المدينة.

ولجأت مليشيات الحوثيين إلى تفخيخ وتلغيم المنازل التى تنسحب منها، حيث فجرت أحد المنازل أمس بعد اقتحام القوات الحكومية له مما أسفر عن مقتل 4 منهم صحفى وجرح 3 آخرين.

وأدان المجلس التنسيقى للمقاومة فى تعز الأعمال الإجرامية التى ترتكبها عصابات المليشيات بقصف الأحياء السكنية وتفخيخ المساكن وزرع الألغام فى الشوارع .. وطالب فى بيان له الجهات المعنية بالتحقيق الفورى فى هذه الأحداث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أ.ش.أ