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3 خسائر للأهلى بدون وديات.. استمرار الروتين وحرمان الاحتياطيين من الثقة أبرزها

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3 خسائر للأهلى بدون وديات.. استمرار الروتين وحرمان الاحتياطيين من الثقة أبرزها 3 خسائر للأهلى بدون وديات.. استمرار الروتين وحرمان الاحتياطيين من الثقة أبرزها

>كتب رمضان حسن

يسود اتجاه قوى لدى الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى لرفض إقامة معسكر للمارد الأحمر خلال شهر يناير المقبل فى فترة التوقف التى تشهدها مسابقة الدورى لارتباط الوطنى بخوض مباريات أمم أفريقيا بالجابون 2017، حيث يرجع سبب الرفض إلى وجود عدد محدود من لاعبى الأهلي، فى الفريق، خلال تلك الفترة بسبب اختيارات المنتخبات الوطنية ما بين الأول والعسكرى والشباب لنحو 12 لاعبا.

 

الأهلى تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزها المشاركة فى الدورة الودية الرُباعية التى تُقام خلال شهر يناير بالإمارات، ويُشارك فيها أندية بروسيا دورتموند الألمانى وبرشلونة الإسبانى ونادى أهلى دبى، بجانب الدعوة الرسمية التى تلقاها من نادى المحرق البحرينى للمشاركة فى دورة ودية فى يناير على الاستاد الوطنى البحرينى، بمناسبة افتتاحه من جديد، إضافة إلي تاكيد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على أن ناديه يمتلك عروضا من الإمارات والسعودية لخوض أكثر من مباراة ودية. 

 

وأمام عدم رغبة الجهاز الفنى فى خوض وديات خلال يناير المقبل والاكتفاء بأداء التدريبات الجماعية وخوض وديات بملعب التتش، فإن النادى الأحمر سيتعرض قطعا لـ3 خسائر نرصدها فى التقرير التالى:

 

 

استمرار الروتين

 

ستزداد معاناة لاعبى الفريق الأحمر من حالة الروتين التى ستحتاج لكسر فى هذه الفترة من أجل الاستعداد الجيد لخوض مباريات الدور الثانى من الدورى وتهيئة نفسيا بالشكل اللازم الذى يتيح لهم التالق والظهور بمستوى متميز في المباريات سواء المحلية أو الأفريقية، حيث يستهل الأهلي مشواره بدورى الأبطال خلال شهر فبراير القادم.

 

 

حرمان "الدكة"من ثقة البدرى

 

يحتاج لاعبو الدكة للمعسكر الخارجى أو على الأقل لمواجهات ودية قوية من أجل الإعلان عن أنفسهم أمام الجهاز الفنى وانتزاع ثقته للاعتماد عليهم فى المواجهات الرسمية، خاصة أن حسام البدرى تجاهل عدد ليس بالقليل أمثال حسين السيد ومحمد الشناوى وأكرم توفيق وباسم على نتيجة اعتماده على العناصر الأساسية لضمان الفوز فى جميع المباريات.

 

 

عدم إنعاش الخزينة

 

لاشك أن الأهلى بقيمته وشهرته كان سيحصل على مقابل مالى جيد إذا وافق على المشاركة فى دورة البحرين أو دورة دبى، لكن عدم رغبة البدرى ومعاونوه فى إقامة معسكر خارجى سيحول دون إنعاش الخزينة بأى مقابل مالى خلال انتقالات الشتاء.


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مصر 365

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