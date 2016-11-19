هل رفعت ندى زيدان دعوى طلاق على جورج وسوف؟

عادت قصة "سلطان الطرب" جورج وسوف وندى زيدان مرة أخرى إلى الواجهة. لكن هذه المرة عبر القضاء وبشكل رسمي بعيداً عن الإشاعات رغم تصريحات ندى الأخيرة عبر "السوشيال ميديا" بأن علاقتها مع الوسوف على أحلى ما يرام وأنه على اتصال دائم بها رداً على سؤال عن كيفية علاقتها مع الوسوف وإذا كانا على اتصال دائم، ليتبين فيما بعد بأنها قد أقامت دعوى طلاق ودفع نفقة على الوسوف ونشرت الدعوى رسمياً في الجرائد القطرية وتفيد بأن السيدة ندى زيدان أو( ندى أبو ندى كما هو مذكور في الدعوى)- وهي الزوجة الثانية للفنان جورج وسوف التي تزوجت منه زواجاً عرفياً وأنجبت منه بنتاً وأطلقت عليها إسم عيون نزولاً عند رغبة الوسوف- بأنها قد رفعت دعوى على الوسوف كما جاء في الإعلان المنشور:"تعلن محكمة الأسرة الكلية دائرة الأحوال الشخصية الثالثة بالمحكمة الإبتدائية المدعى عليه جورج بديع وسوف (لبناني الجنسية ) في الدعوى رقم 7010 /2016 أسرة كلي الثالثة المرفوعة من المدعية ندى أبو ندى بالحضور لجلسة 21/11/2016 الساعة 8 صباحاً في الدور الرابع ، القاعة رقم (4) بمبنى المحكمة الإبتدائية الكائن بشارع السد.

توقيع قاضي المحكمة الإبتدائية.