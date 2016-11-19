في حفل "غرامي" قبلة تجمع جينفير لوبيز بطليقها..وهذه لائحة الفائزين

حضرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفل توزيع جوائز Latin Grammy Awards الـ17 حيث قدمت عرضاً مميزاً.

وفاجأت النجمة الجمهور الحاضر بتقبيلها لزوجها السابق مارك أنتوني خلال تسليمه جائزة " أفضل شخصية للعام".

وقالت جينفير :" مارك أسطورة حية سخّر قلبه وحياته لرحلته الموسيقية،هو إنسان رائع وفنان ساحر يهدينا موسيقى تعيش معنا للأبد، وسوف يظل دائما توأم روحي ، وإنه لفخر لي أن أقدم له جائزة أفضل شخصية للعام".

وهذه لائحة بأهم جوائز الحفل:

أفضل تسجيل: Enrique Iglesias feat. Wisin, "Duele El Corazón"

أفضل ألبوم: Juan Gabriel, Los Dúo 2

أفضل أغنية: "La Bicicleta," Andrés Castro, Shakira & Carlos Vives, songwriters (Carlos Vives & Shakira)

أفضل فنان صاعد: Manuel Medrano

أفضل ألبوم بوب معاصر: Jesse & Joy, Un Besito Más

أفضل ألبوم بوب تقليدي: Juan Gabriel, Los Duo 2

أفضل ألبوم روك: Los Fabulosos Cadillacs, La Salvación De Solo Y Juan

أفضل ألبوم بوب روك: Julieta Venegas, Algo Sucede

أفضل أغنية روك: "La Tormenta," Flavio Cianciarulo, songwriter (Los Fabulosos Cadillacs)

أفضل ألبوم سالسا: India, Intensamente India Con Canciones De Juan Gabriel

أفضل ألبوم تانغو: Nicolás Ledesma y Su Orquesta, Cuando Llora La Milonga

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