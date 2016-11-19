في حفل "غرامي" قبلة تجمع جينفير لوبيز بطليقها..وهذه لائحة الفائزين
الجمعة 18-11-2016 23:24
حضرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفل توزيع جوائز Latin Grammy Awards الـ17 حيث قدمت عرضاً مميزاً.
وفاجأت النجمة الجمهور الحاضر بتقبيلها لزوجها السابق مارك أنتوني خلال تسليمه جائزة " أفضل شخصية للعام".
وقالت جينفير :" مارك أسطورة حية سخّر قلبه وحياته لرحلته الموسيقية،هو إنسان رائع وفنان ساحر يهدينا موسيقى تعيش معنا للأبد، وسوف يظل دائما توأم روحي ، وإنه لفخر لي أن أقدم له جائزة أفضل شخصية للعام".
وهذه لائحة بأهم جوائز الحفل:
أفضل تسجيل: Enrique Iglesias feat. Wisin, "Duele El Corazón"
أفضل ألبوم: Juan Gabriel, Los Dúo 2
أفضل أغنية: "La Bicicleta," Andrés Castro, Shakira & Carlos Vives, songwriters (Carlos Vives & Shakira)
أفضل فنان صاعد: Manuel Medrano
أفضل ألبوم بوب معاصر: Jesse & Joy, Un Besito Más
أفضل ألبوم بوب تقليدي: Juan Gabriel, Los Duo 2
أفضل ألبوم روك: Los Fabulosos Cadillacs, La Salvación De Solo Y Juan
أفضل ألبوم بوب روك: Julieta Venegas, Algo Sucede
أفضل أغنية روك: "La Tormenta," Flavio Cianciarulo, songwriter (Los Fabulosos Cadillacs)
أفضل ألبوم سالسا: India, Intensamente India Con Canciones De Juan Gabriel
أفضل ألبوم تانغو: Nicolás Ledesma y Su Orquesta, Cuando Llora La Milonga
اديل تتصدر قائمة " بيلبورد 200" رغم أدائها في الـ غرامي
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