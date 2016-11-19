منتج مغربي يكشف لـ "سيدتي نت" أسرار إيمان الباني خطيبة مراد يلدريم

كانت أول طلة للفنانة وملكة الجمال إيمان الباني على جمهورها بالمغرب عام 2009، وإيمان اليوم تشغل فضول العالم بعد ارتباطها بالممثل التركي مراد يلدريم، حيث ظهرت لأول مرة على شاشة رمضان بالقناة الثانية في السلسلة الفكاهية (نسيب الحاج عزوز) للمنتج التلفزيوني والسيناريست سعيد الناصري الذي أراد من خلال استقطابه لإيمان مفاجأة جمهور القناة الثانية، خاصة وأن اختيارها عقب تتويجها ملكة للجمال زاد من فضول المشاهد للتعرف على الوجه الآخر لإيمان.

وقال سعيد الناصري لـ "سيدتي-نت" وهو يستحضر تعاونه الفني معها، بأنه حين كان بصدد التحضير لهذه السلسلة انشغل كثيرا بالبحث عن ممثلة يمكن أن تشكل إضافة بالنسبة للعمل الفكاهي كوجه نسائي يكون جميلاً ومميزاً في نفس الوقت، لإثارة اهتمام المشاهد أكثر فاهتدى وبتزكية من صحفية مغربية إلى الفنانة إيمان الباني، فاتصل بادئ الأمر بوالدها، ولم يعترض على الفكرة بحكم ما لمسه من ابنته من حماس لولوج عالم التمثيل، خاصة بعد مشاركتها في فيلم "عمليات خاصة" مع كل من تامر هجرس وآخرين والمخرج عثمان أبو لبن.

وتابع قائلاً "بدت إيمان بعد اتصالي بها متحمسة بدورها للمشاركة في سلسلة (نسيب الحاج عزوز) حيث اطلعت على سيناريو السلسلة ودورها الرئيسي كزوجة، وخلال الكاستينغ أظهرت إيمان قدرات في الأداء، وكان لعملها في مجال الإعلانات والإشهار أثر إيجابي، حيث لم ألحظ أي ارتباك أو اندهاش أمام أضواء الكاميرا أثناء التصوير، خصوصا وأن السلسلة تقع في (30) حلقة، ومع ذلك حافظت مع زملائها الممثلين وفريق العمل برمته على نفس الابتسامة والجدية والتواضع مع الآخرين، وهذه ميزة إيمان التي لم تغتر بلقب (ملكة الجمال) ولا الأضواء التي تحيط بها وقتئذ بعد هذا التتويج. بل كانت مجدة في عملها بحرفية متناهية، ولأنها تحب فعلا التمثيل، فإنها حرصت على تعلم الأشياء ولم نجد معها أية صعوبة في التصوير، واستطاعت وبعد عرض السلسلة على القناة الثانية إقناع المشاهد، وإقناعنا جميعا بأن مشاركتها تشكل بالنسبة للساحة الفنية بالمغرب ولادة ممثلة شابة تملك جميع المواصفات التي تؤهلها لتطوير قدراتها وتحقيق حضورا لافتا محليا وعربيا ، خاصة وأن الأعمال الخيرية والإنسانية التي ساهمت فيها عربيا بعد حصولها على لقب ملكة الجمال زاد من شهرتها والتعريف بها".

وأضاف "إيمان وبعد سلسلة (نسيب الحاج عزوز) انتظرت لبعض الوقت لعلها تشارك في عمل تلفزيوني آخر، ولم تتحمل انتظار الذي قد يأتي أو لا يأتي، فقررت التحليق خارج البلد، لأن المناخ الفني بالمغرب غير مشجع وقطاع الإنتاج بطيء، ولا يحفز الممثل ولا الفنان عموما للبقاء في قاعة الانتظار لشهور من أجل المشاركة في عمل واحد.

فمهنيا إيمان الباني، ممثلة تمتلك قدرات فنية في الأداء الشخصي، وإنسانيا فإن إيمان خلوقة متواضعة، تؤمن بجميع قيم التسامح والأخلاق ونكران الذات، أتمنى أن نراها في أعمال تلفزيونية أو سينمائية مغربية أو عربية مستقبلا ومنذ ثلاث سنوات تقريبا وتحديدا منذ 2013 لم أسمع عن جديدها في الساحة. حتى سمعت بخبر خطوبتها و من منبركم أبارك لها و أتمنى لها كل السعادة التي تستحقها لأنها فعلا أهل لها.".