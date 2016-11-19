مهاب مميش: نسعى لإقامة 3 مصانع حديد بالتعاون مع السعودية

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية إن مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس هو مشروع واعد يتمتع بموقع لا مثيل له حيث يتواجد فى منطقة تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، كما يعبر من خلال قناة السويس حركة التجارة التى تصل الشرق بالغرب، معبرا عن ثقته الكاملة فى إدارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة القناة فى الاستفادة من عبقرية الموقع وتنفيذ المشروع لتحويل المنطقة إلى مركز لوجيستى وصناعى عالمى يضم موانئ محورية ومناطق صناعية ولوجيستية.

وأشار مميش إلى أن هيئة قناة السويس تسعى لإقامة مجمع للحديد والصلب بمنطقة السخنة باستثمارات مصرية سعودية ويضم المجمع 3 مصانع للحديد والصلب ومنتجاتها، ويقام على مساحة 572 ألف متر مربع للمصنع الأول على أرض مملوكة لهيئة قناة السويس وجارى إنهاء إجراءات توريد معداته من شركة دانيلى الإيطالية، أحد أكبر الشركات العالمية فى مجال تكنولوجيا صناعة الحديد والصلب، وسيجرى إعداد دراسة الأثر البيئى للمشروع وتقديمه للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد مميش على أن هيئة قناة السويس تسعى لتنويع مصادر دخلها وإقامة مشروعات استثمارية ضخمة توفر دخلا إضافيا للقناة.

يذكر أن الفريق مهاب مميش وقع مع الأمير وليد بن سعود عقد شراكة فى أكتوبر الماضى، بين هيئة قناة السويس ومؤسسة الخبرات الدولية السعودية، لتأسيس شركة مساهمة مصرية لبناء مصنع للحديد والصلب بالعين السخنة برأسمال 500 مليون دولار واستثمارات تقدر بنحو مليار دولار.