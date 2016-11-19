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إطلاق «ملتقى نفع للموهوبين» من الأيتام وأبناء السجناء

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إطلاق «ملتقى نفع للموهوبين» من الأيتام وأبناء السجناء إطلاق «ملتقى نفع للموهوبين» من الأيتام وأبناء السجناء

دشن مدير عام جمعية نفع الخيرية بمحافظة جدة سعيد الزهراني "ملتقى نفع للموهوبين" وذلك بحضور علي بن عفيف مدير أكاديمية أثر لتنمية المواهب والمهارات وذلك ضمن البرامج التي تنفذها الجمعية مع الأكاديمية بهدف اكتشاف الطلبة الموهوبين والمبدعين من الذكور والإناث من الأيتام وأبناء السجناء وأسر الأرامل، وكذلك توعية المجتمع بأهمية استثمار مواهب الأيتام واكتشاف موهبتهم التخصصية وتتم تنميتهم إثرائياً وقيمياً لإحداث الأثر في المجتمع من خلال مشاريع تخرجهم .

وافتتح الملتقى المجال في أولى فعالياته لاكتشاف المواهب في مجال "الإذاعة"، والتحق في هذا المجال حسب ما ذكره "الزهراني" تسعة وعشرون يتيماً في الفترة العمرية من 13 إلى 19 سنة، دخلوا في سباق على التميز في هذه الملتقى للحصول على لقب "المذيع الموهوب"، وبالتالي تأهيل المستفيد من أبناء الجمعية ليكون مذيعاً متميزاً يحمل الأخلاق المهنية لإحداث الأثر في المجتمع من خلال مهارات الإلقاء المختلفة والمادة المتميزة.

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